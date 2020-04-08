Всеукраинская школа онлайн 8 апреля - смотреть онлайн уроки для всех классов

В Украине для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки из 11 предметов по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Речь идет об уроках по таким предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.

Такие уроки будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Выберите свой класс:

Уроки онлайн 5 класс за 8 апреля - украинский язык, история, зарядка, английский язык

Уроки онлайн 6 класс за 8 апреля - английский язык, математика, зарядка, история

Уроки онлайн 7 класс 8 апреля - английский язык, математика, зарядка, химия, география, зарядка

Уроки онлайн 8 класс 8 апреля - английский язык, алгебра, зарядка, химия, география, зарядка

Уроки онлайн 9 класс 8 апреля - английский язык, алгебра, зарядка, география, химия, зарядка

Уроки онлайн 10 класс 8 апреля - английский язык, геометрия, зарядка, химия, география, зарядка

Уроки онлайн 11 класс 8 апреля - английский язык, геометрия, зарядка, химия, биология, зарядка

Для каждого класса занятия транслировать отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете. УНИАН-ТВ и ПЛЮСПЛЮС транслируют уроки для 8 класса.

Трансляция ПЛЮСПЛЮС:

Трансляция УНИАН ТВ: