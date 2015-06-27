Хакеры взломали сайт Тернопольского горсовета, выставив на главной странице герб СССР (фото)
20:52, 27 июня 2015Общество
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Хакеры взломали сайт Тернопольского городского совета, выставив на главной странице герб Советского союза и красный флаг.
REUTERS
Как сообщила руководитель пресс-службы мэрии Екатерина Калуш в Facebook, сайт атакуют из крымских IP-адресов.
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«Второй раз за сутки официальный сайт городского совета подвергается мощной хакерской DDOS-атаке. Письма в СБУ и УМВД готовим. Меры безопасности усиливаем», - написала Калуш.
Скриншот / facebook.com/katya.kalush
Она добавила, что пока продолжаются DDOS-атаки, сайт временно работать не будет, поэтому новости мэрия будет сообщать на своих страницах в соцсетях.
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