Хакеры взломали сайт Тернопольского горсовета, выставив на главной странице герб СССР (фото)

Как сообщила руководитель пресс-службы мэрии Екатерина Калуш в Facebook, сайт атакуют из крымских IP-адресов.

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«Второй раз за сутки официальный сайт городского совета подвергается мощной хакерской DDOS-атаке. Письма в СБУ и УМВД готовим. Меры безопасности усиливаем», - написала Калуш.

Она добавила, что пока продолжаются DDOS-атаки, сайт временно работать не будет, поэтому новости мэрия будет сообщать на своих страницах в соцсетях.