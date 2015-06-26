Правоохранители будут расследовать обстрел харьковских маршруток как хулиганство

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской области.

"Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, содеянное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)", - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители проводят все необходимые первоочередные мероприятия с целью установления лиц, совершивших уголовное правонарушение.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 июня, в Харькове неизвестный обстрелял из травматического оружия маршрутку на улице Чкалова и проспекте Героев Труда. Вскоре в СБУ сообщили об обстреле третьей маршрутки, однако в милиции информацию не подтвердили. По предварительным данным, от разбитого стекла двое пассажиров одной из маршруток получили синяки и царапины. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.