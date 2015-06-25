Харьковские правоохранители сообщают об обстреле еще одной маршрутки (фото)

Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской области, в результате происшествия пострадавших нет.

"Происшествие случилось около 17.20 на улице Героев Труда, где в это время двигалась маршрутка № 272. Пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

У второй пострадавшей возле Соснового бора маршрутки разбито вдребезги одно из окон (ФОТО Славы Маврічєва) pic.twitter.com/iEMs6IPVzt — @XAPKIB (@XAPKIB) 25 Июнь 2015

Вместе с тем правоохранители сообщили подробности похожего инцидента, который случился накануне на улице Чкалова.

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"Около 17.00 неизвестные лица на иномарке произвели несколько выстрелов из травматического оружия по маршрутке №240 во время ее движения по улице Чкалова. По предварительным данным, от разбитого стекла двое пассажиров получили синяки и царапины. Мужчине и женщине уже оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в милиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествий.

Как сообщал УНИАН, около пяти часов вечера в Харькове неизвестные обстреляли маршрутку с легкового автомобиля прямо на ходу.