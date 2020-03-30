"Не жгите хату!": женщина, заразившая коронавирусом несколько сел на Буковине, попросила прощения (видео)

Женщина вернулась с заработков из Италии, но 14-дневного карантина придерживаться не стала.

Первая заболевшая коронавирусом на Буковине женщина, которая заразила десятки жителей своего и соседних сел, обратилась к соседям и попросила прощения.

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Ее обращение было опубликовано в Facebook. Елизавета недавно вернулась с заработков из Италии. Приехав домой, местная жительница принимала активное участие в общественной жизни своего села Коленковцы. В частности, она ходила на митинги под обладминистрацию 9 марта, где жители трех сел боролись за создание ОТГ, общалась с главой Коленковцев, передает obozrevatel.com. В результате, женщина заразила не только своих детей и внуков, а так же и сельского председателя, который слег с высокой температурой. Кроме того сейчас 14 ее односельчан находятся в больнице с коронавирусом.

Вместе с Коленковцами на карантин посадили еще три села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы. В этих районах выставили блок-посты, все дороги и лесные тропинки перекрыли шлагбаумами.

"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.

Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина. Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.

И жалуется, что в доме нет овощей и хлеба, доедают макароны, потому что боятся выйти на улицу, опасаясь гнева соседей. Также женщина встала на колени и просила, чтобы оставили в покое ее семью. "Оставьте моего Максимчика и Сашку, оставьте мою Катюшу, Наталку", – просит женщина.

"Я вас прошу, хотите расправиться – вызовите меня в село, убейте, что хотите, то и сделайте, только оставьте моих детей. Поверьте, что никакая мама и бабушка не могла принести своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, извините меня", – просит Елизавета.

Это видео Елизавета рассылает своим односельчанам через соцсети. Сейчас в Коленковцах 14 случаев коронавируса, среди заболевших дети и внуки женщины.

В селе говорят, что сначала были злы на женщину, потому что, вернувшись из Италии она не сидела дома, а ездила и ходила по всей области, хотя прекрасно знала, какая ситуация в Италии.

Сейчас в селе многие болеют, в основном, в легкой форме. Однако, обещанных тестов на коронавирус тут так и не дождались, а многие медики тоже ушли на самоизоляцию.

Многих соседей обращение женщины растрогало, они обещают не трогать семью, и говорят, что такой агрессии как поджечь дом, у них не было.