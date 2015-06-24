Церковь отправила жителям Донбасса уже почти 2,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

Украинская Православная Церковь Московского Патриархата (УПЦ МП) передала более 5 млн грн и 2,5 тыс тонн гуманитарной помощи на нужды украинской армии и мирного населения Донбасса в 2015 году. Об этом говорится в обращении Священного Синода УПЦ МП к народу Украины по случаю празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного великого князя Владимира, сообщает Центр информации УПЦ МП.

"С начала года мирное население Донбасса через церковные центры помощи получило почти 2,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, которые состояли из продуктов питания, медикаментов, одежды, средств гигиены, детского питания. Благодаря церковным благотворительным инициативам за зимне-весенний период было собрано более 5000000 грн. Эти средства пошли на помощь мирным гражданам, вынужденным переселенцам и украинским воинам ", - говорится в отчете УПЦ МП.

"Почаевской Лаврой и Житомирской епархией для украинской армии было передано два автомобиля, предназначенные для спасения раненых. Православными верующими Запорожья был отремонтирован военный госпиталь, а также закуплено медицинское оборудование для него ", - сообщается в документе.

"Священники епархии Донбасса, рискуя жизнью, ежедневно духовно занимаются теми, кто не имеет возможности выехать из эпицентра войны. Многие из храмов стали убежищами и благотворительными столовыми для бедных. Несмотря на риски, священники прилагают усилия для освобождения украинских военнопленных ", - констатируют в УПЦ МП.

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Также в УПЦ МП отчитались о духовной опеке над украинскими военнослужащими.

"На сегодняшний день уже создано 10 центров духовной поддержки и реабилитации участников боевых действий. В разных областях нашей Родины священники Украинской Православной Церкви МП отпевают погибших, которые ценой жизни защищали целостность Украинского государства ", - подчеркивается в документе.

"Церковь также не оставляет и вдов и сирот, потерявших своих родных на войне. Отдельными епархиями осуществляется материальная поддержка семей, потерявших своего кормильца ", - отмечают в УПЦ МП.

Священный Синод УПЦ МП призвал всех верных "действенно последовать примеру благотворительности, который оставил святой князь Владимир.

"Сегодня Церковь является центром милосердия. Все ее епархии почти ежедневно направляют гуманитарную помощь в Донецкой и Луганской областей ", - констатируют в УПЦ МП.