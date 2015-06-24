Красный Крест на Донбассе предупредил об угрозе нехватки запасов гуманитарной помощи

Об этом в интервью радио "Свобода" сообщил пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста в Украине Ашот Астабацян. По его словам организация оказывает гуманитарную помощь населению - "это и продовольствие, и средства гигиены, и стройматериалы, которые дают возможность людям восстановить поврежденное в результате боевых действий жилье, а также медикаменты, которые мы направляем в больницы".

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Ашот Астабацян отметил, что вся эта помощь предоставляется из запасов Красного Креста на складах. "Впрочем, как вы понимаете, эти запасы небесконечны", – подчеркнул он, отвечая на вопрос, есть ли проблемы с доставкой гуманитарных грузов на оккупированную территорию.

Ашот Астабацян отметил, что пропускные пункты остаются закрытыми.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Кабмине заявили, что для гуманитарных грузов будут установлены режимы "зеленого коридора" на определенных пунктах пропуска.