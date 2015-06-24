Красный Крест на Донбассе предупредил об угрозе нехватки запасов гуманитарной помощи
Красный Крест на Донбассе пока что оказывает гуманитарную помощь населению из собственных запасов на складах организации, поскольку пропускные пункты закрыты.
Об этом в интервью радио "Свобода" сообщил пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста в Украине Ашот Астабацян. По его словам организация оказывает гуманитарную помощь населению - "это и продовольствие, и средства гигиены, и стройматериалы, которые дают возможность людям восстановить поврежденное в результате боевых действий жилье, а также медикаменты, которые мы направляем в больницы".
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Ашот Астабацян отметил, что вся эта помощь предоставляется из запасов Красного Креста на складах. "Впрочем, как вы понимаете, эти запасы небесконечны", – подчеркнул он, отвечая на вопрос, есть ли проблемы с доставкой гуманитарных грузов на оккупированную территорию.
Ашот Астабацян отметил, что пропускные пункты остаются закрытыми.
Как сообщал УНИАН, 23 июня в Кабмине заявили, что для гуманитарных грузов будут установлены режимы "зеленого коридора" на определенных пунктах пропуска.