Пустые улицы, закрытые магазины и агитация боевиков: блогер снял "экскурсию" по оккупированному Донецку (видео)

Молодой человек, который называет себя Travel D. justCallMeTalen снимает практически безлюдные центральные улицы города и отпускает горькие шутки по поводу жизни в оккупированном Донецке, обращаясь к зрителю на "ты".

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На кадрах видно большое количество магазинов, навсегда "закрытых на ремонт", с заколоченными окнами и дверьми. Также на видео сняты многочисленные участки разобранной брусчатки неизвестного происхождения и назначения.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В центральной части города блогер показывает "обещалки" - рекламные ситилайты с агитацией боевиков и Захарченко. На них - абстрактные обещания "доступной" медицины, "достойных" пенсий, "уважения" учителям и пр.

Кроме того, на рекламных щитах в центре города развешены портреты Сталина.

"Деды против фашистов воевали, а мы воюем *** знает против кого. Против своих же и воюем", - отмечает блогер, снимая плакат с поздравлением 70-летия победы.

Смотря на плакат боевиков с надписью "жду своего героя" и флагом "ДНР", молодой человек говорит по-украински: "А я свого героя чекаю. Де ж вони?"

"Ты спросишь, к кому я обращаюсь? Да ко всем, кто смотрит это видео и считает, что в Донецкой народной республике хорошо", - подытоживает дончанин.