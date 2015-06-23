Боевики хотят открыть собственное военное училище в Донецке – Лысенко

Боевики хотят открыть собственное военное училище в Донецке, хотя им несвоевременно выплачивают денежное обеспечение и нет средств наблюдения и охраны на блокпостах, вследствие чего ухудшается моральное состояние личного состава бандформирований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Наша разведка фиксирует ухудшение морального состояния в рядах незаконных вооруженных формирований. Боевики, которые прибыли в с. Октябрь Новоазовского района для несения дежурства на блокпостах, недовольны условиями службы», - заявил он.

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«Основные причины – несвоевременная выплата денежного обеспечения и отсутствие средств наблюдения и охраны (тепловизоров, приборов ночного видения и др.)», - добавил Лысенко.

Тем не менее, по данным представителя Администрации президента по вопросам АТО , главари незаконных вооруженных формирований пытаются создать собственное военное училище в Донецке, которое будет готовить новых боевиков.