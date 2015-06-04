В Украине ожидается дождливое лето – синоптик

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

В частности, по данным синоптика, первая половина июня будет теплой, но со значительными осадками, с 17 июня ожидается похолодание до 18 градусов выше нуля. В то время как во второй половине месяца наступит потепление до 25 градусов. В западных регионах ожидается много осадков, местами сильные грозы. В то время как на восточной территории на протяжении июня будет преимущественно сухая погода. Среднесуточная температура воздуха в июне будет находится в пределах 18 градусов, а максимальная может подняться до 28 градусов.

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Июль, по прогнозу синоптика, не будет жарким, он будет характеризоваться очень сильной неустойчивостью температурных и погодных явлений. Начиная со второй половины месяца, ожидаются очень сильные осадки с грозами по всей территории Украины. При этом среднесуточная температура воздуха может опустится до 14 градусов, а до максимальной температуры воздух нагреется лишь в конце месяца, до +31 градуса. Такая погода продержится до первых чисел августа.

«Июль будет самым напряженным месяцем… Ожидаются большие перепады температуры», - отметила Мартазинова, добавив, что в июле будет очень много опасных гроз.

По прогнозам синоптика, август будет наиболее дождливым летним месяцем. В начале августа ожидается продолжение перепадов температуры и очень много осадков, особенно на западной территории Украины, где суточные осадки могут достигнуть 30 мм, однако во второй половине месяца ожидается самая жаркая погода за все лето, максимальная температура с 16 по 26 августа может подняться до +31 градуса.

Но, как отметила синоптик, в последние дни августа будет ощущаться осень, и уже 5 сентября похолодает до 12 градусов.