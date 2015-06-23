Завтра температура в Украине будет колебаться от +12 до жары

Дожди с грозами пройдут на Левобережье, а также в западной части. На остальной территории будет сухо и солнечно. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 7-12, местами 4-9 градусов тепла, днем ​​12-17, местами до 20-22 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 9-15 градусов тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В центральной части дожди пройдут местами, в Винницкой области будет сухо. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

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В восточных областях ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха ночью 13-19 тепла, днем ​​25-30 градусов тепла.

В южной части местами пройдут грозовые дожди, днем ​​в Одесской осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 13-18, днем ​​23-29 градусов тепла.

В Киеве дождей не предвидится. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем ​​25-27 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается южный, 5-12 м/с.