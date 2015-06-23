Завтра температура в Украине будет колебаться от +12 до жары
В среду, 24 июня, в Украине температура воздуха в течение дня будет колебаться от жары на востоке до свежих +12 градусов в западных областях.
Дожди с грозами пройдут на Левобережье, а также в западной части. На остальной территории будет сухо и солнечно. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 7-12, местами 4-9 градусов тепла, днем 12-17, местами до 20-22 градусов тепла.
В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 9-15 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В центральной части дожди пройдут местами, в Винницкой области будет сухо. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла.
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В восточных областях ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха ночью 13-19 тепла, днем 25-30 градусов тепла.
В южной части местами пройдут грозовые дожди, днем в Одесской осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-29 градусов тепла.
В Киеве дождей не предвидится. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 25-27 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается южный, 5-12 м/с.