ТСН начала спецпроект "Карантин" о том, как украинцам адаптироваться к новой реальности в борьбе с эпидемией коронавируса

Как пережить эпидемию коронавируса и адаптироваться к жизни на карантине - смотрите на этой неделе в ТСН.

24 марта в 19.30 в эфире ТСН на канале «1+1» состоялась премьера спецпроекта «Карантин» о том, как украинцам адаптироваться к новой реальности в борьбе с эпидемией коронавируса. В 5-серийном цикле сюжетов команда ТСН расскажет украинцам, что такое «вирус паники», как подготовиться к жизни в самоизоляции и чем заняться, когда появляется много свободного времени в замкнутом пространстве.

Автором сюжетов стали 5 спецкорреспондентов ТСН - Мирослав Ганущак, Татьяна Штан, Марина Макущенко, Людмила Бадалян и Мария Шевченко. Журналисты прибегли к необычным социальным экспериментам и в течение недели будут делиться их результатами ежедневно в вечернем выпуске ТСН.

«Мы поняли, что мир в условиях пандемии коронавируса изменился уже сегодня. И людям надо привыкать не просто жить в самоизоляции на карантине, но и адаптироваться к новым реалиям с наименьшими физическими и психологическими потерями. В спецпроекте «Карантин» мы решили провести серию социальных экспериментов и в легкой доступной форме рассказать украинцам, как жить в условиях карантина. Как не впадать в депрессию и почему важно перестраивать свой мозг и жить дальше. Каждый из наших 5 журналистов выбрал тему, которая находится в сфере его профессиональных интересов и экспертизы. Таким образом, спецпроект охватил все важнейшие аспекты человеческой жизни - экономику, психологию, здоровье и даже быт. Надеемся, что наши сюжеты помогут зрителям более оптимистично взглянуть на жизнь, даже в нынешних карантинных условиях», - рассказывает заместитель директора департамента по новым форматам Ольга Кашпор.

Во время съемок спецпроекта команда ТСН проводила социальные эксперименты на улицах столицы, побывала в небольшом селе, посмотрела, как украинские семьи проходят испытания карантином и собрала много полезных лайфхаков и действенных советов от психологов.

Уже в первом сюжете ТСН выясняла, реально ли прожить день на метровом расстоянии от людей, как это рекомендуют врачи в борьбе с вирусом. Автором сюжета стал корреспондент ТСН Ярослав Ганущак, специализирующийся на журналистских экспериментах.

Видео: ТСН

А уже в следующем выпуске спецпроекта украинцы увидят, как правильно собрать экстренный рюкзак для самоизоляции. Корреспондент ТСН Татьяна Штан покажет, какие самые необходимые вещи должны быть у каждого во время пребывания дома на карантине, а также чем отличается самоизоляция в городе и в деревне.

Кроме того, ТСН расскажет о психологических особенностях и заразности паники, подсчитает, сколько стоит карантин, посоветует, как прожить самоизоляцию с собственной семьей и не испортить о ними отношения. А также проведет социальный эксперимент вместе с известным украинским актером Владимиром Горянским.

Редактором проекта является Ольга Кашпор, заместитель директора департамента по новым форматам, главный режиссер ТСН - Олеся Коваленко.

Как адаптироваться к жизни в условиях самоизоляции, и насколько может измениться наша реальность после окончания карантина - смотрите в течение этой недели в 19.30 в ТСН на «1+1».