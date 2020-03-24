Стоит ли отправленным на карантин украинцам ждать "скидки" на оплату коммунальных счетов

Анна Бредихина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль торжественно пообещал беднеющим в условиях разворачивающегося экономического кризиса украинцам частично компенсировать расходы на коммунальные услуги в период вынужденного нахождения дома на карантине.

Недоверчивые пессимисты не поверили своим ушам, а наивные оптимисты пришли в восторг, ожидая скорой «коммунальной скидки». Неужели праздник невиданной щедрости придет и на наши улицы?

Коронавирусная инфекция COVID-19 за несколько недель распространения за пределами Китая уложила на лопатки европейские, американские и азиатские финансовые рынки

Спустя пару дней стало ясно, что планы правительства по поддержанию сидящих по домам беднеющих украинцев очень многих обойдут стороной. Но некоторым счастливчикам все же повезет.

Коронавирусная инфекция COVID-19 за несколько недель распространения за пределами Китая уложила на лопатки европейские, американские и азиатские финансовые рынки и заставила даже крепко стоящие на ногах страны ухудшить свои экономические ожидания и направить миллиардные ресурсы на сглаживание негативных социальных последствий неожиданной беды.

Эти же сложные вызовы стоят и перед Украиной.

На второй неделе жестких карантинных мер четко вырисовалась картина значительного снижения экономической активности страны: на паузу поставлены практически все сферы бизнеса, не связанные с производством медицинских товаров, продуктов питания и обслуживания критически важной инфраструктуры.

Немалая доля компаний не сможет восстановить прежние обороты производства и торговли и будут вынуждены сокращать персонал

Большинство компаний свернули производство и закрыли офисы, отправив своих сотрудников, кто на удаленную работу, а кто - в отпуск без содержания.

Эксперты пророчат, что после окончания карантина далеко не все украинцы смогут вернуться к своим рабочим местам. Потому что немалая доля компаний не сможет восстановить прежние обороты производства и торговли и будут вынуждены сокращать персонал.

Настроение социальной напряженности, обусловленное не только паническим страхом перед эпидемией несущего смерть коронавируса, но и начавшимся реальным сокращением доходов населения, ощущает и правительство.

В этой ситуации возглавивший в начале марта правительство Денис Шмыгаль на прошлой неделе дал распоряжением министрам, чтобы те просчитали возможные механизмы компенсации затрат на коммунальные услуги на время карантина.

Очевидно, по мнению премьер-министра, сознательные украинцы сидят дома в самоизоляции, а, значит, наматывают на счетчиках дополнительные суммы за электричество, газ и воду. А ответственная власть должна постараться компенсировать гражданам часть расходов на коммуналку, пока те соблюдают введенные властями карантинные меры. Тем более, что так начали поступать многие европейских державы, например, Франция и частично Испания.

Позднее министр социальной политики Марина Лазебная пролила свет на то, как на деле будут реализовыватьсяобещания премьера.

Если суммировать суть сказанного министром: расходы на коммуналку компенсируют не всем.

Другим категориям украинцев никакая компенсация части коммунальных затрат пока не светит.

Дополнительная компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг на период вынужденного карантина будет предусмотрена только для приблизительно трех миллионов домохозяйств –нынешних получателей субсидий. Социальные нормативы пользования электроэнергией, природным газом, подогревом воды, пользованием горячей и холодной водой будут увеличены на пятьдесят процентов. Средняя сумма такой компенсации составит триста гривен.

Другим категориям украинцев никакая компенсация части коммунальных затрат пока не светит.

Конечно, с одной стороны, государство, правильно делает, поддерживая уязвимые категории граждан в тяжелые кризисные времена. Но с другой стороны, не нужно забывать об особенностях украинского менталитета.

Зачастую, получающие субсидии граждане – категория, привыкшая рассчитывать на помощь государства, а не на свою ответственность. Например, многие знают, что соседа-субсидианта практически невозможно уговорить принять участие в энергомодернизации жилья, поскольку им движет логика: «незачем тратиться, если есть субсидия». В итоге страдают другие, которые хотят обустроить жизненное пространство по законам эффективности и готовы что-то для этого делать.

Те украинцы, которые в условиях домашней изоляции пытаются продолжать выполнять свою работу с компьютером, но в итоге из-за кризиса и падения экономики могут ее потерять, не получат никакой компенсации за коммуналку

Такую же беспечную и халатную позицию, мы наблюдаем в последние дни после призыва правительства оставаться дома на карантине.Часто, нарушители - это та же категория людей, которые привыкли пенять на государство и избегать собственной ответственности. Кажется, эти граждане как раз и не включали телевизоры, компьютеры, смартфоны, иначе бы знали, что вынужденные длительные карантинные выходные не повод отправиться в парк на шашлыки толпой с друзьями.

А глядя на то, с какой прытьючасть пожилых людей штурмует курсирующий с ограничениями общественный транспорт, кажется, что именно они выполняют дела критической для государства важности.

Те украинцы, которые в условиях домашней изоляции пытаются продолжать выполнять свою работу с компьютером, но в итоге из-за кризиса и падения экономики могут ее потерять, не получат никакой компенсации за коммуналку.

В каких объемах домохозяйства нарастят свои платежки в условиях карантина, станет ясно по окончанию месяца, когда коммунальные предприятия подобьют итоги нетипичного потребления. Но, многие подозревают, что потребление, а вместе с ним – и размер платежек - вырастет.

К чести, Кабинет Шмыгаля принял и ряд однозначно правильных решений: например, введен запрет на отключения поставок электроэнергии населению на период карантина. А также временно отменено начисление пени 0,01 процента за день просрочки платежа за коммунальные услуги.

Находящимся дома в самоизоляции сознательным украинцам не стоит отчаиваться из-за отсутствия государственной помощи при компенсации за коммунальные нужды и по другой причине. Ведь, уже в апреле начисления за жилищно-коммунальные услуги станут меньше в разы из-за завершения отопительного сезона. Похоже, этот отопительный сезон мы пережили.

Анна Бредихина