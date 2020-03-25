Перевод часов - когда Украина переходит на летнее время

В Украине переход на летнее время произойдет в ночь на 29 марта.

В Украине на этих выходных, а именно в ночь на 29 марта, в 3 утра стрелки часов переведут на летнее время. В частности, часы нужно перевести на час вперед. А это означает, что спать мы будем на час меньше.

Перевод времени на летнее осуществляют согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509. "О порядке исчисления времени на территории Украины». В целом же в Украине часы переводят с 1981 года.

Когда переводят часы на летнее время 2020

Часы на летнее время переводят традиционно в последнее воскресенье марта. В этом году такой датой стало 29 марта.

Для чего переводят часы

Перевод часов осуществляется для того, чтобы человек мог работать дольше и использовать при этом меньше искусственного освещения.

Переход на летнее время: как легко перейти на летнее время

Перевод стрелок всегда сопровождается изменением ритма жизни, а следовательно дополнительным стрессом. Эксперты советуют начинать адаптироваться хотя бы за неделю до перевода часов. Известно, что резкое изменение режима вредное воздействие на организм человека. Поэтому в первые дни после перевода стрелок часов вы можете почувствовать усталость, повышение давления и головную боль. Стоит обратить внимание на свое здоровье тем, у кого есть заболевания сердца.

При переходе на летнее время в 2020 году также возможно снижение иммунитета и нарушение сна. В такие дни ученые рекомендуют больше отдыхать, чтобы ваше физическое и психологическое состояние полностью адаптировался к резким изменениям.