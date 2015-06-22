Адвокаты Савченко пытаются найти "благодетелей", которые отвезли летчицу в Ростовскую область - сестра

Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко, которую незаконно удерживают в российской тюрьме, хочет, чтобы суд над ней в РФ проходил в середине лета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщила ее сестра Вера Савченко.

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«Сейчас мы ждем суда по делу Савченко, наконец, закончилось следствие, сейчас адвокаты знакомятся с делом... Пока они вычитывают все эти 38 томов, где очень много, простите, лжи», - сказала она.

По словам сестры Савченко, адвокаты пытаются разыскать так называемых свидетелей, которые говорили, что «они «благодетели», подвезли Надю из Луганской в Ростовскую область».

«Когда суд будет, так Марк Фейгин заявлял, что он будет в конце лета, а Илья Новиков говорит, что в середине лета. Конечно, сама Надя хочет, чтобы это было в середине лета, потому что в любом случае Россия не скажет, что «простите, мы ошиблись, не ту взяли». Россия обязательно осудит. Надя не верит уже, абсолютно разочаровалась в этом судопроизводстве в России... Я ее понимаю, и я думаю, весь мир, но все же адвокаты хотят, чтобы ни одна ложь не осталась неопроверженной», - сказала Вера Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко похитили боевики на Донбассе летом 2014 года, после чего ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

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26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы.

6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 30 июня.

Создан Международный комитет поддержки для освобождения, в который войдут мэр Парижа, президент Европейского парламента, европейские депутаты и известные европейские деятели искусства.