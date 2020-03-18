Более трех тысяч украинцев просят об эвакуации из Чехии – посол

Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp.

Более 3 тыс. украинцев обратились в посольство Чехии с просьбой об эвакуации в Украину.

Читайте такжеУкраина начала вывозить своих граждан из Египта – Кулеба

Об этом написал в "Твиттере" посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис.

"Более 3000 граждан Украины зарегистрировались в посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp" - написал посол.

Он также сообщил о подготовке с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами.

Свыше 3000 граждан Украины зарегистрировались в Посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp. Готовим также с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпотягами — Evgeniy Perebyinis (@YPerebyinis) March 17, 2020

Как сообщал УНИАН, из Италии 424 граждан Украины хотят вернуться на родину, а из Мальты - 43 украинца. В общем из разных стран только за последние дни 125 рейсов вернули домой 23 тыс. украинцев.