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Более трех тысяч украинцев просят об эвакуации из Чехии – посол

12:21, 18 марта 2020
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом написал в "Твиттере" посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис.

"Более 3000 граждан Украины зарегистрировались в посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp" - написал посол.

Он также сообщил о подготовке с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами.

Как сообщал УНИАН, из Италии 424 граждан Украины хотят вернуться на родину, а из Мальты - 43 украинца. В общем из разных стран только за последние дни 125 рейсов вернули домой 23 тыс. украинцев.

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