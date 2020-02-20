В SkyUp рассказали, что будет с доставлявшим украинцев из Китая самолетом

Для полного исключения возможности заражения на нем заменят фильтр системы кондиционирования.

Самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который доставил граждан Украины и иностранцев в Харьков из Китая, пройдет специальную санитарную обработку.

Об этом сообщил на странице в Facebook совладелец авиакомпании Александр Альба.

По его словам, эта процедура будет включать дезинфекцию салона, кабины пилотов и багажного отсека. Для того, чтобы полностью исключить возможность заражения будет заменен фильтр системы кондиционирования.

"Также будет дезинфицировано место стоянки и трап", - уточнил Альба.

"Когда встал вопрос об эвакуации украинцев, которые застряли в Китае, мы откликнулись на просьбу правительства осуществить рейс, потому что верим, что в подобных ситуациях синергия усилий сознательных граждан, государства и частного сектора способны принести лучший результат. Никаких альтернатив не было", - добавил он.

Читайте такжеУспокаивать жителей Новых Санжар из-за эвакуации из Китая приехал Аваков (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, в 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейсу PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в международном аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего вылетел в Харьков. По данным Минздрава, на борту самолета находились 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков. Они уже прошли паспортный контроль и будут доставлены на территорию медицинского центра "Новые Санжары" (Полтавская область). В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.