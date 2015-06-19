Бойцов "Торнадо" не было на передовой в период, исследуемый по уголовному делу - Матиос
Рота "Торнадо" в период, который исследуется в рамках открытого против бойцов подразделения уголовного производства, не находилась на линии соприкосновения сторон на Донбассе.
Об этом стало известно в результате проведенной проверки документов, передает 112.ua.
Как заявил заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, были подняты все документы об отдаче каких-либо распоряжений, боевых приказов, поручений о выполнении функциональных обязанностей роты патрульно-постовой службы особого назначения на территории Луганской области.
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"(Они - документы - Ред.) не говорят о том, что это подразделение было на линии соприкосновения в период, который исследуется в рамках уголовного производства", - отметил Матиос.
Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Луганской области задержаны и судом арестованы 8 человек, в том числе семь – бойцы роты "Торнадо".