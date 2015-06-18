Бойцы роты "Торнадо" арестованы за совершение ряда тяжких преступлений - ГПУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, досудебным расследованием установлено, что командир роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области в период с января до середины марта 2015 года с целью совершения тяжких преступлений на территории дислокации батальона в Приволье Луганской области, в том числе незаконного лишения свободы и похищения местных жителей и их пыток, создал преступную организацию из числа подчиненных ему милиционеров роты в количестве более 10 человек.

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Участники преступной организации подыскали место в подвальном помещении для содержания доставленных местных жителей, заготовили и приспособили средства для совершения насильственных действий, нанесения побоев, истязания, причинения телесных повреждений лицам, которых удерживали в подвале.

С 13 марта по 2 апреля они незаконно лишили свободы не менее 10 человек. В ходе незаконного лишения свободы они подвергались жестоким пыткам со стороны милиционеров роты.

За совершение указанных особо тяжких уголовных правонарушений 17 июня в Северодонецке, Днепропетровске, Львове и Киеве следователи Главной военной прокуратуры на основании соответствующих решений суда задержали восьмерых активных участников преступной группы, в том числе организатора.

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В ходе проведения первоочередных следственных действий задержанные совершили попытку побега, которая была пресечена работниками Главной военной прокуратуры и МВД Украины.

В тот же день по результатам рассмотрения ходатайств Генеральной прокуратуры Украины суд всем подозреваемым избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

При этом личный состав роты милиции «Торнадо» отказался выполнять законные требования следователя и под угрозой применения оружия не дал возможности провести обыски по месту расположения роты, где могут находиться орудия пытки и причинение телесных повреждений лицам, которые незаконно лишены свободы, сами лица, а также оружие и боеприпасы, которыми члены преступной группы незаконно завладели. Продолжаются мероприятия для проведения этих обысков.

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В Генпрокуратуре отметили, что производство открыто по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.