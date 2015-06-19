На выходных в западных областях резко похолодает до +10, в других регионах - жара
В субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, в Украине потеплеет, температура воздуха в течение дня составит 24-28 градусов тепла, в восточных областях до 27-30 градусов тепла.
В то же время, в субботу в западной части похолодает до 10-18 градусов тепла. Дожди с грозами вероятны в западных и восточных областях, а также в воскресенье в Крыму. На остальной территории осадки маловероятны, сообщает «Оpogode».
В западной части пройдут дожди. Температура воздуха ночью 7-12, в горах 4-9 градусов тепла, днем в субботу 10-17 градусов тепла, в воскресенье 15-23 градуса тепла.
В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 9-15 градусов тепла, днем 23-27 градусов тепла.
В центральной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла.
Читайте такжеВ Украине ожидается дождливое лето – синоптик
В восточных областях в субботу ожидаются грозовые дожди, в воскресенье в основном сухо. Температура воздуха ночью 12-18 тепла, днем 24-30 градусов тепла.
В южной части в субботу местами пройдут грозовые дожди, в воскресенье без осадков Температура воздуха ночью 12-18, днем 23-28 градусов тепла.
В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 24-26 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.