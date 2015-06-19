Читатели УНИАН из-за повышения тарифов меньше используют воду и экономят электроэнергию - опрос

Большинство читателей УНИАН почувствовали на себе влияние новых тарифов на коммунальные услуги.

Об этом свидетельствуют результаты опроса читателей УНИАН в соцсетях на тему "Как повлияли на вас новые тарифы на услуги ЖКХ", который проводился с 16 по 19 июня 2015 года.

Таким образом, большинство респондентов (30%, 360 человек) стали меньше использовать воду и выключать большинство приборов в доме (27%, 328 человек).

Читайте такжеПроцедуру оформления субсидий хотят еще больше упростить - люди массово делают ошибки (видео)

В то же время 25% опрошенных (305 человек) отмечают, что просто не обращают внимание на изменения в платежке.

Почти 13% (155 человек) читателей УНИАН вместо горячей воды отдают предпочтение использованию бойлера, а 4% (52 человека) признались, что пользуются водой из бюветов.

Всего в опросе приняли участие 1200 пользователей ВКонтакте.