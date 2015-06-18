Матиос надеется разоружить "Торнадо "сегодня-завтра"

Об этом рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает 112.ua.

"Они имеют стрелковое оружие, неучтенное количество боекомплекта, чрезвычайно большое количество автоматического пулеметного оружия , автоматические гранатометы, РПК, РГД... Все это у них есть. Еще у них очень большое количество взрывчатки", - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что разоружить и привести к требованиям закона данное подразделение - это прямая обязанность МВД.

Читайте такжеЗаместитель Авакова и глава милиции Киевщины поехали решать конфликт с ротой "Торнадо"

"И я надеюсь, что это удастся сегодня-завтра сделать", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, восемь бойцов роты "Торнадо" арестованы за совершение ряда тяжких преступлений, двое из них вскоре отпустили.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, досудебным расследованием установлено, что командир роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области в период с января до середины марта 2015 года с целью совершения тяжких преступлений на территории дислокации батальона в Приволье Луганской области, в том числе незаконного лишения свободы и похищения местных жителей и их пытки, создал преступную организацию из подчиненных. Участники преступной группы в подвале удерживали местных жителей и пытали их.

Читайте такжеВ "Торнадо" заявляют, что арест их командира связан с его борьбой с контрабандой

17 июня в Северодонецке, Днепропетровске, Львове и Киеве следователи Главной военной прокуратуры на основании соответствующих решений суда задержали восьмерых участников преступной группы, в том числе организатора. В тот же день по результатам рассмотрения ходатайств Генпрокуратуры суд всем подозреваемым избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

При этом личный состав роты "Торнадо" отказался выполнять требования следователя под угрозой применения оружия и не дал возможности провести обыски по месту расположения роты.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 3 т. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.