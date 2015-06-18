Двух из восьми бойцов "Торнадо" отпустили – замкомбата роты

Об этом сказал заместитель комбата "Торнадо" Николай Цукур, сообщает 112.ua.

"На сегодняшний день у нас отпущены 2 бойца. Со следами пыток, со следами физических увечий, также украдены личные вещи, ценности. Это все происходило в здании луганской милиции", - сказал он.

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По словам Цукура, бойцы не оказали сопротивления, так как он личным приказом направил 5 членов "Торнадо" для дачи показаний по уголовному делу.

"Вместо того, чтобы следователь их выслушал, их развели по кабинетам и начали их избивать", - утверждает он.

Цукур заявляет, что все происходило в здании милиции Луганской области.

Как сообщал УНИАН, восемь бойцов роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" арестованы за совершение ряда тяжких преступлений.