Переход на летнее время: когда переводить стрелки часов и как избежать стресса (видео)

В этом году часы переведут в ночь с 28 на 29 марта в 3 утра на один час вперед.

В 2020 году в последнее воскресенье марта в Украине переведут стрелки часов на один час вперед. А это значит, что спать будем на час меньше.

Одними из первых стран, которые ввели перевод времени, стали Англия и Германия.

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Традиция перевода часов уже более века волнует разные страны, в том числе и Украину. Сначала главной целью перевода часов на летнее время считалась экономия энергетических и топливных запасов страны за счет более рационального использования дневного света для бодрствования, труда и досуга. Во многих странах летнее время так и называется – "daylight saving time (DST) – то есть время, что сохраняет дневной свет.

Весной стрелки часов переводили на час вперед, а осенью возвращали назад. С тех пор эта традиция прижилась в более чем сотне стран мира.

Однако изменения во времени негативно сказываются на самочувствии некоторых людей. Могут вызвать депрессию, раздражительность, снижение работоспособности.

Избежать этого можно, придерживаясь простых правил.

1. Ложитесь спать каждый день на 15 минут раньше, чем накануне.

2. Обеспечьте себе условия для засыпания: проветрите помещение, засыпайте в тишине и темноте, не пользуйтесь гаджетами перед сном.

3. Ужинайте не позже, чем за 2-3 часа перед сном.

4. Устройте себе пешие прогулки на свежем воздухе.

5. Перед переводом часов подготовьте себе завтрак и одежду с вечера, чтобы сэкономить немного времени утром.

6. Включите утром ритмичную музыку, она обеспечит вам бодрый подъем и придаст положительной энергии на весь рабочий день.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент одобрил отмену перевода часов на зимнее и летнее время с 2021 года.