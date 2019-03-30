Перевод часов в Украине: что изменится после перехода на летнее время

Украина переходит на летнее время в ночь с 30 на 31 марта.

В ночь с 30 на 31 марта 2019 года Украина переходит на летнее время. В три часа утра следует перевести часы на час вперед. То есть вместо 3.00 станет 4.00, и спать этой ночью уже придется на час меньше.

В итоге световой рабочий день станет на час длиннее.

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Сторонники перехода на летнее время пытаются обосновать его экономически, начиная с Бенджамина Франклина, который будучи в 1784 году посланником во Франции, анонимно опубликовал письмо с предложением, чтобы парижане экономили на свечах, используя утренний солнечный свет. А также в сатирической форме предлагал налогообложение оконных ставней, пробуждение жителей звоном церковных колоколов и стрельбой из пушек на рассвете.

Но существуют и альтернативные решения достижения экономического эффекта, без перевода стрелок часов.

В некоторых странах происходит сдвиг режима работы на предприятиях в обратную сторону (то есть летом работа начинается раньше, зимой позже, и в зависимости от сложности работы — не только на 1 час). В Японии в некоторых ответственных случаях работа должна начинаться только через 2 часа после восхода солнца, например, при сдаче экзаменов.

Перевод времени 2019: как изменится график движения транспорта

После перевод часов 31 марта поезда отправятся и прибудут по новому времени, который уже указан в билетах. Отмечается, что время отправления и прибытия в приобретенных на 31 марта железнодорожных билетах указан уже с учетом перевода часов на летнее время.

"Во время квантового скачка во времени просим пристегнуться. Поезда Укрзализныци за мгновение одолеют целый час. Внимание: время отправления и прибытия в железнодорожных билетах указано уже с учетом перевода часов на летнее время. Переводим часы 31 марта", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Під час квантового стрибка у часі просимо пристебнутися 🤫😎

Поїзди Укрзалізниці за мить здолають цілу годину. 😮🚄

🕒🎫 Увага: час відправлення та прибуття в залізничних квитках указаний уже з урахуванням переведення годинників на літній час.

❗ Переводимо годинники 31 березня. pic.twitter.com/RElQkDiUwQ — Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) March 29, 2019

Кроме того в Киевпасстранс сообщили, что столичная городская электричка переходит на летнее расписание движения поездов с 31 марта.

"Не забыли, что в эти выходные переводим часы? Наша городская электричка с 31 марта также переходит на летнее время", - говорится в сообщении.

В "Киевпасстрансе" отметили, что обновленное расписание движения будет размещено на всех остановках городской электрички и официальном сайте коммунального предприятия в воскресенье.

Ранее УНИАН писал, когда и как переводят часы на летнее время, и как пережить перевод стрелок.