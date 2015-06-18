Эксперты назвали самые недорогие города мира для летнего путешествия на выходные
Самым бюджетным городом для летнего уикенда признан вьетнамский Ханой, а самым дорогим - мексиканский Канкун.
Об этом сообщается в результатах исследования, проведенного туристическим сервисом TripAdvisor, сообщает Lenta.ru. Эксперты сравнили стоимость трехдневного пребывания в 40 городах мира.
Без учета стоимости перелета трехдневная поездка на двоих в Ханой обойдется в среднем в 460 долларов, что почти в три раза меньше стоимости отдыха в самом дорогом из участвовавших в исследовании городов — мексиканском Канкуне, на аналогичное путешествие в который придется потратить 1269 долларов.
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При составлении рейтинга исследователи рассматривали стоимость трехдневного отдыха в период летних отпусков (с июня по август) в ключевых городских туристических центрах мира. За основу были взяты стандартные затраты на поездку для двух человек: проживание в четырехзвездочной гостинице, посещение трех достопримечательностей, обед в каждый из дней, стоимость поездки на такси до ресторана, где пара ужинает (с возвращением в отель), а также стоимость самого ужина.
Топ-5 самых бюджетных городов для летнего уикенда выглядит так:
1. Ханой, Вьетнам (460 долларов за три дня отдыха)
2. Варшава, Польша (465 долларов)
3. Шарм-эль-Шейх, Египет (515 долларов)
4. Бангкок, Таиланд (517 долларов)
5. Мумбаи, Индия (532 доллара)
Топ-5 самых дорогих городов для летнего уикенда выглядит так:
1. Канкун, Мексика (1269 долларов)
2. Цюрих, Швейцария (1223 доллара)
3. Нью-Йорк, США (1200 долларов)
4. Лондон, Великобритания (1180 долларов)
5. Пунта-Кана, Доминиканская Республика (1135 долларов)