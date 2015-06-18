Эксперты назвали самые недорогие города мира для летнего путешествия на выходные

Об этом сообщается в результатах исследования, проведенного туристическим сервисом TripAdvisor, сообщает Lenta.ru. Эксперты сравнили стоимость трехдневного пребывания в 40 городах мира.

Без учета стоимости перелета трехдневная поездка на двоих в Ханой обойдется в среднем в 460 долларов, что почти в три раза меньше стоимости отдыха в самом дорогом из участвовавших в исследовании городов — мексиканском Канкуне, на аналогичное путешествие в который придется потратить 1269 долларов.

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При составлении рейтинга исследователи рассматривали стоимость трехдневного отдыха в период летних отпусков (с июня по август) в ключевых городских туристических центрах мира. За основу были взяты стандартные затраты на поездку для двух человек: проживание в четырехзвездочной гостинице, посещение трех достопримечательностей, обед в каждый из дней, стоимость поездки на такси до ресторана, где пара ужинает (с возвращением в отель), а также стоимость самого ужина.

Топ-5 самых бюджетных городов для летнего уикенда выглядит так:

1. Ханой, Вьетнам (460 долларов за три дня отдыха)

2. Варшава, Польша (465 долларов)

3. Шарм-эль-Шейх, Египет (515 долларов)

4. Бангкок, Таиланд (517 долларов)

5. Мумбаи, Индия (532 доллара)

Топ-5 самых дорогих городов для летнего уикенда выглядит так:

1. Канкун, Мексика (1269 долларов)

2. Цюрих, Швейцария (1223 доллара)

3. Нью-Йорк, США (1200 долларов)

4. Лондон, Великобритания (1180 долларов)

5. Пунта-Кана, Доминиканская Республика (1135 долларов)