Большинство украинцев не планируют в этом году отдыхать - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 19 по 29 мая 2015 года.

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Результаты опроса показывают, что 68% украинцев не планируют отдыхать. При этом в сравнении с предыдущим годом количество тех, кто отказывается от отдыха, возросло на 6%. По данным опроса, количество тех, кто не имеет возможности уехать, составляет 24%, а в 2014 году их было 17%.

По данным опроса, на первом месте по популярности как и год назад – отдых в Карпатах и в загородных домах (6% и 5% соответственно), а к родственникам в село планируют поехать 4% опрошенных.

Количество тех, кто планирует поехать отдыхать за границу, составляет 1% (в 2014 году - 3%). Наибольшее количество тех, кто планирует отдых за границей, сконцентрирована в Центральном регионе (3%), в Западном - 1% опрошенных.

При этом 1% опрошенных отметили, что планируют поехать на отдых в Крым, а год назад их число составляло 2%. Больше всего тех, кто планирует отдых в Крыму, сконцентрировано в Восточном регионе (2%, в 2014 г. было 7%).

В то же время не определились с отпуском 15% опрошенных.

Наибольшее количество тех, кто не планирует летний отпуск в этом году, – на западе страны (73%), наименьшее - на юге (61%). Среди жителей Центрального и Восточного регионов так ответили соответственно 68% и 67% опрошенных.

Поездку в Карпаты и другие места Украины больше всего планируют на западе (9%) и в центре (7%), меньше всего – на востоке (2%). В Центральной Украине так ответили 5% опрошенных.

В загородных домах и на дачах больше всего планируют отдыхать жители юга (9%), меньше всего - запада (2%). В центре страны так ответили 5% опрошенных, на востоке – 6%.

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В КМИС отмечают, что статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% — для показателей, близких к 50%, 2,8% — для показателей, близких к 25%, 2% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Методом личного интервью опрошено 2022 респондента, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет. В Луганской области исследование проводилось только на неоккупированных территориях, в Донецкой области на территориях, которые подконтрольны власти, и в Донецке (который оккупирован боевиками).