"Жилье может подорожать": эксперт прокомментировал планы по реорганизации ГАСИ

Эк перт отметил, что действующая ГАСИ действительно одна из самых коррумпированных структур Украины.

Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе выразил обеспокоенность планами властей реорганизовать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ).

"На сайте Минрегиона появился проект постановления, где хотят создать вместо одного ГАСИ сразу три. Нас это очень настораживает. Чтобы не получилось так, что с одного неконтролируемого ГАСИ получится три неконтролируемых ГАСИ", – сообщил Парцхаладзе, передает «Обозреватель».

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По его мнению, такое увеличение количества контролирующих органов может привести к ряду проблем, в том числе – к удорожанию жилья.

"Чтобы не получилось, что жилье станет еще дороже ... Значительно", – предупредил он.

На уточняющий вопрос, могут ли цены на недвижимость вырасти из-за того, что застройщики будут вынуждены нелегально заносить деньги уже в три кабинета", Парцхаладзе ответил: "Ну, возможно и так".

"Поэтому мы бы хотели, чтобы процесс принятия таких решений был прозрачным, открытым. И в нем принимало участие профессиональное сообщество", – подчеркнул глава Конфедерации.

Парцхаладзе отметил, что действующая ГАСИ действительно одна из самых коррумпированных структур Украины.

"Возможно, там надо всех людей почистить, убрать. Но проблема заключается в том, что надо начинать не с ликвидации ГАСИ, а менять систему и подходы. Например, как в Европе, вводить страхование. Тогда вообще не нужно приходить в ГАСИ и вводить в эксплуатацию. Потому что страховая осуществляет контроль и надзор в 100 раз эффективнее, чем эта ГАСИ", – пояснил он.