Работниц завода на Днепропетровщине перевоплотили на героинь полотен Леонардо и Вермеера (фото)

На фотографиях женщины позируют в старинной одежде, с тематическими прическами за рабочим местом.

Завод на Днепропетровщине творчески поздравил своих сотрудниц с Международным женским праздником, подарив им необычные фотосессии.

Об этом пишет Полезная газета.

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Женщины на несколько часов перевоплотились в героинь полотен Леонардо да Винчи, Густава Климта, Фриды Кало, Яна Вермера и тому подобное. По словам авторов идеи, работницы сами выбирали себе образ, учитывая свои художественные предпочтения.

На фотографиях женщины позируют в старинной одежде, с тематическими прическами за рабочим местом: кто-то за рулем крана, на фоне труб и производственного цеха.

Как сообщал УНИАН, Андриане Чухний – 15 лет, и у нее – синдром Дауна, девочка была очень замкнутой, пока не начала рисовать. И результат удивил всех: теперь ее работы покупает львовское ателье и печатает на платках для женщин. Изделия стали популярны не только во Львове, но и по всей стране.