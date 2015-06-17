Украинцы считают суд самой коррумпированной структурой в стране - опрос

Об этом свидетельствуют результате социологического опроса, проведенного TNS Online TRACK в мае 2015 года, передает ТСН.

В частности, такого мнения придерживаются 27% жителей Украины. Кроме судов в ТОП-5 также попали милиция, прокуратура, медицинские учреждения и ГАИ, при этом, почти каждый десятый опрошенный считает, что все перечисленные госструктуры одинаково коррумпированы.

В то же время, результаты соцопроса показали, что за прошлый год украинцы чаще давали взятки в больницах и других медицинских учреждениях (84% опрошенных), а суд и прокуратура являются менее распространенными структурами, где процветают взятки.

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Результаты исследования также свидетельствуют о том, что образование в украинском обществе воспринимается как наименее коррумпированная структура, но по количеству взяток вышла на второе место.

Что же касается преодоления коррупции, украинцы дают неоптимистичные прогнозы. Наиболее позитивно украинцы оценивают темпы преодоления коррупции в сфере образования, а вот судебная система вновь возглавила антирейтинг организаций наименее склонных к искоренению коррупции. Кроме того, почти половина украинцев уверена, что борьба со взяточничеством будет продвигаться медленно или даже очень медленно.