Эксперт: коррупция в Украине мешает введению безвизового режима с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фанту сказал во время семинара на тему: "Как эффективно бороться с коррупцией в Украине? Передовая практика из Финляндии".

"Здесь в Украине у меня часто спрашивают о причинах, почему ЕС не спешит, чтобы Украина стала частью Европы. Для примера: мы более чем заинтересованы однажды создать безвизовый режим с Украиной, но главным препятствием для этого является коррупция", - подчеркнул Фанту.

Читайте такжеУкраина одна из самых коррупированных в бизнесе стран - EY

По его словам, если украинцы обратятся к специалистам из Евросоюза, то они подтвердят, что коррупция является главным препятствием для установления безвизового режима.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские власти надеялась, что решение о безвизовом режиме для Украины Европейский Союз может принять на саммите «Восточного партнерства» в Риге.

Между тем на саммите были определены четкие перспективы и алгоритмы введения такого режима.

В частности, 22 мая на саммите «Восточного партнерства» была принята декларация, в которой говорится, что до конца этого года Еврокомиссия должна подготовить отчет о выполнении Украиной критериев, необходимых для введения безвизового режима.

Лидеры стран - членов ЕС и стран «Восточного партнерства» отметили, что выполнение всех поставленных задач позволит завершить выполнение Украиной Плана по либерализации визового режима и позволит Еврокомиссии предложить Европарламенту и Европейскому Совету "освободить украинских граждан от необходимости получения виз".