Завтра в Украине солнце разогреет воздух до +27

Грозовые дожди наиболее вероятны в восточных областях, а также на крайнем юге. На остальной территории антициклон обусловит сухую малооблачную погоду, сообщает «Оpogode».

В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 9-14, в горах 5-10 градусов тепла, днем ​​20-25 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 10-16 градусов тепла, днем ​​20-26 градусов тепла.

В центральной части дожди вероятны только в Днепропетровской области. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем ​​20-27, местами 18-23 градуса тепла.

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В восточных областях ожидаются локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 11-16, днем ​​23-28 градусов тепла.

В южной части местами пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-17, днем ​​20-26 градусов тепла.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем ​​22-25 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, на юге и востоке - северо-восточный, 5-12 м/с.