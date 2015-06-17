Завтра в Украине солнце разогреет воздух до +27
В четверг, 18 июня, в Украине температура воздуха в течение дня составит комфортные 20-27 градусов тепла, в северных областях и в центре местами ожидается 17-22 градуса тепла.
Грозовые дожди наиболее вероятны в восточных областях, а также на крайнем юге. На остальной территории антициклон обусловит сухую малооблачную погоду, сообщает «Оpogode».
В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 9-14, в горах 5-10 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.
В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 10-16 градусов тепла, днем 20-26 градусов тепла.
В центральной части дожди вероятны только в Днепропетровской области. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем 20-27, местами 18-23 градуса тепла.
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В восточных областях ожидаются локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла.
В южной части местами пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-17, днем 20-26 градусов тепла.
В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 22-25 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается юго-западный, на юге и востоке - северо-восточный, 5-12 м/с.