Зеленский поздравил украинца с днем рождения и концом обсервации в Новых Санжарах (фото)

Президент Владимир Зеленский поздравил эвакуированных из Уханя с возвращением к обычной жизни.

Президент Владимир Зеленский подарил часы украинцу, находившегося несколько недель на обсервации в Новых Санжарах после эвакуации из Уханя.

Во время выступления на Полтавщине президент поздравил и обнял парня, пожелав ему здоровья.

Как стало известно, эвакуированного гражданина зовут Евгений, и он празднует свой день рождения в день окончания срока обсервации в Новых Санжарах.

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Сначала Зеленский в шутку начал подыскивать подарок, заявив, что подарил бы часы, но их не носит.

Впрочем, помощники вынесли коробку с часами.

«У меня нет президентских часов, а у вас будет», – сказал Зеленский и отдал подарок имениннику.

Напомним, 5 марта в эвакуированных из Китая людей заканчивается обсервация в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине. Президент Владимир Зеленский приехал поздравить их с возвращением к обычной жизни.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары".

Однако этому предшествовали протесты местных жителей. Они перекрывали дороги, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний 9 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Полиция Полтавской области расследует 8 уголовных производств по фактам правонарушений.