СМИ утверждают о признаках заказа по уголовному делу против двух компаний бизнесмена Барщовського

Уголовное производство в отношении «Яблочный дар» и «Танк Транс» инициировала финансовая компания «Инвестохиллс Веста», чей адвокат Антон Пономарев значится как потерпевший.

Обстоятельства, которые, по мнению Нацполиции, указывают на совершение уголовного правонарушения против компаний «Яблуневий дар» и «Танк Транс», свидетельствуют о заказном характере уголовного производства, говорится в расследовании портала Delo.ua.

Формулировка «должностные лица ООО «Яблуневий дар» и ООО «Танк Транс» под видом получения кредитов завладели денежными средствами АО «Дельта Банк» не соответствует действительности, ведь до момента введения в банке временной администрации в марте 2015 года обе компании погашали взятые кредиты и платили начисленные проценты, что полностью опровергает утверждение о завладении денежными средствами банка», - цитируются в тексте издание слова Игоря Кулака, партнера адвокатского объединения Ratio Legis, которое предоставляет правовую помощь группе компаний Т.B. Fruit.

Напомним, что в середине февраля Главное следственное управление Национальной полиции открыло уголовное производство против компаний ООО «Яблуневий дар» и ООО «Танк Транс», входящих в группу Т.B. Fruit украинского бизнесмена Тараса Барщовського. Последняя - один из крупнейших в Европе и мире переработчиков фруктов и ягод, а также производителей концентрированных соков.

Уголовное производство в отношении «Яблуневий дар» и «Танк Транс» инициировала финансовая компания «Инвестохиллс Веста», чей адвокат Антон Пономарев значится как потерпевший. В ноябре 2019 года эта компания на аукционе, проведенном Фондом гарантирования вкладов физических лиц, выкупила права требования 6,19 млрд грн долга «Яблуневий дар» и «Танк Транс» перед ликвидированным «Дельта Банком», а теперь использует уголовное производство в качестве рычага давления на украинский бизнес. Однако на самом деле претензии «Инвестохиллс Веста» носят весьма спорный характер, - говорится в расследовании портала Delo.ua.

Как известно, в 2011-2013 годах «Яблуневий дар» и «Танк Транс» заключили с «Дельта Банком» договоры на четыре кредитные линии на общую сумму 93 млн евро. Компании исправно выполняли обязательства по кредитам, погашая задолженность в установленные договорами сроки, однако в конце 2014 года сам «Дельта Банк» оказался на грани неплатежеспособности, после чего НБУ отнес его к категории проблемных и ввел своего куратора для контроля за деятельностью финучреждения. В 2015 году регулятор запустил процесс ликвидации банка.

Незадолго до этого ООО «Яблуневий дар» по так называемой схеме «схлопывание» осуществило погашение всей задолженности по указанным кредитным договорам с банком путем зачисления встречных однородных требований. Эта процедура была проведена на законных основаниях согласно статье 601 Гражданского Кодекса Украины. Кредитные обязательства ООО «Яблуневий дар» были обменены на $60 млн депозитных средств компании Cargill Financial Services, которая путем такого «взаимозачета» решила проблему с возвратом своего депозита в «Дельта Банке».

«На сегодня к нам нет никаких претензий со стороны Дельта Банка и Фонда гарантирования вкладов», - отметил Тарас Барщовский. Также он добавил, что список должников «Дельта Банка» можно свободно проверить, и среди них компаний «Яблуневий дар» и «Танк Транс» нет, так как право требования было продано. И действительно, согласно информации на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 января 2020 года в списке должников Дельта Банка, которые должны вернуть долг согласно решения суда, компаний «Яблуневий дар» и «Танк Транс» нет.

В то же время, утверждают юристы T. B. Fruit, «Інвестохіллс Веста» не может быть потерпевшим в данном производстве, поскольку «Яблуневий дар» и «Танк Транс» никаких кредитных договоров с этой компанией не заключали. «Компании «Яблуневий дар» и «Танк Транс» готовы сотрудничать с правоохранителями, однако возникает сомнение в беспристрастности следователей, о чем свидетельствует сначала явно заказной характер такого уголовного производства», - говорит Игорь Кулак.

Сегодня компания занимает 9-12% мирового рынка яблочного концентрата, и каждая 10-я бутылка сока в мире делается из концентрата T. B. Fruit. Концентрированные соки производства T. B. Fruit поставляются глобальным лидерам, таким как Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Refresco, Eckes-Granini.