В Харькове здания "зачищают" от советской символики (фото)
16:15, 16 июня 2015Общество
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В рамках декоммунизации Харьков активно "зачищают" от советского наследия.
В Харькове демонтируют советскую символику / twitter/@itsector
Как пишут местные жители в соцсетях, убирать коммунистические символы сегодня коммунальщики начали из здания СБУ, где демонтировали серп и молот, передает ТСН.
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Также сообщается, что герб СССР уже убрали из местного отделения МВД.
Кроме того, коммунистическую символику поснимали с фасада Харьковского авиационного завода.
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