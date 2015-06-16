В Харькове здания "зачищают" от советской символики (фото)

Как пишут местные жители в соцсетях, убирать коммунистические символы сегодня коммунальщики начали из здания СБУ, где демонтировали серп и молот, передает ТСН.

Читайте такжеЗвезда, серп и молот: коммунистическую символику можно найти на 9 станциях киевского метро (фото)

Также сообщается, что герб СССР уже убрали из местного отделения МВД.

Кроме того, коммунистическую символику поснимали с фасада Харьковского авиационного завода.