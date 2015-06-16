В Харькове здания "зачищают" от советской символики (фото)

16:15, 16 июня 2015
Общество
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В рамках декоммунизации Харьков активно "зачищают" от советского наследия.

Харьков / twitter/@itsector

Как пишут местные жители в соцсетях, убирать коммунистические символы сегодня коммунальщики начали из здания СБУ, где демонтировали серп и молот, передает ТСН.

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Также сообщается, что герб СССР уже убрали из местного отделения МВД.

Кроме того, коммунистическую символику поснимали с фасада Харьковского авиационного завода.

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