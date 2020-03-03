В Украине молодым учителям со стажем до 10 лет выплатят 21 тысячу гривень

По данным МОН, такую выплату получат более 73 тыс. педагогов.

Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 020 гривень.

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Как сообщили в Отделе связей со СМИ Министерства образования и науки, правительство приняло решение направить в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок молодым учителям. Таким образом, более 73 тыс. педагогов со стажем до 10 лет получат выплату в 21 020 грн.

Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении. Выплата будет осуществляться в конце года, единовременно и в полном размере.

В МОН уточнили, что выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.