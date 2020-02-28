Студенты некоторых вузов получат стипендию за февраль в марте - Минобразования

Задержка связана с утверждением паспортов бюджетных программ.

Студенты некоторых украинских высших учебных заведений получат стипендию за февраль на месяц позже - в марте.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, это связано с тем, что Минфин сейчас утверждает десятки паспортов бюджетных программ, среди которых - паспорт по выплатам стипендий. "МОН вовремя подготовило и подало паспорт бюджетной программы, поэтому он должен быть утвержден в ближайшее время. Такая проблема касается только тех заведений, где выплата стипендии осуществляется после 17-го числа каждого месяца. В остальных вузах все выплаты происходят своевременно", - уверяют в ведомстве.

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"Это связано с особенностями бюджетного законодательства: для того, чтобы обязательные выплаты осуществлялись непрерывно - речь идет о зарплате, социальных выплатах и т.д. - закон требует утверждать паспорт бюджетной программы до 17 февраля. Весь период с 1 января и до 17 февраля Казначейство осуществляет непрерывные выплаты. Однако, если до 17 февраля не утверждается паспорт бюджетной программы на новый бюджетный год, Казначейская служба прекращает выплату средств ", - говорится в сообщении.

В Минобразования подчеркнули, что любые задержки выплат являются неприемлемыми и пообещали в дальнейшем исключить подобные ситуации.