Во двор главы Херсонской ОГА бросили взрывчатку

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

"Сообщаю, что ночью неизвестные лица закинули на территорию моего домовладения взрывное устройство, которое сработало, вследствие чего раздался мощный взрыв", - передает пресс-служба слова Путилова.

При этом глава Херсонской ОГА считает такие действия провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в прифронтровой с аннексированной АР Крым области, а также посягательством на его жизнь и запугиванием.

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"Данные действия расцениваю как провокацию, направленную на нарушение порядка, мира и спокойствия Херсонщины", - заявил Путилов.

Также глава Херсонской ОГА обратился в Службу безопасности Украины в Херсонской области и областное управление Министерства внутренних дел, чтобы те приняли соответствующие меры реагирования в рамках закона Украины и тщательно проверили факты, изложенные в обращении, и провели расследование.