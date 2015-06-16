В Киеве простились со спасателями, погибшими во время пожара на нефтебазе (фотогалерея)

На территории 25-й Государственной пожарно-спасательной части города Киева сегодня прошла церемония прощания со спасателями Андреем Тарасенко, Антоном Басовским и Максимом Глазковым, которые погибли во время пожара на нефтебазе под Васильковом.

Читайте такжеВ МВД выступили за арест имущества компании "БРСМ-Нафта"

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается до сих пор. Погибли 5 человек, еще 15 пострадали.

12 июня очаги пожара на нефтебазе было ликвидированы, пожарные контролировали 100% территории и охлаждали цистерны. Однако 13 июня пожар на нефтебазе восстановился.