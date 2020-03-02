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В трусах и тапочках: в Днепре на мосту поймали обнажённого мужчину (видео 18+)

20:47, 02 марта 2020
Общество
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На место инцидента прибыла полиция / Фото: скриншот видео

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Видео инцидента опубликовал Днепр Оперативный.

Горожане заметили, как прямо по проезжей части, чудом не попадая под машины, пробегал голый мужчина, завернутый в полотенце или плед.

На место прибыла полиция, которая пыталась остановить человека и увести в безопасное место.  

Происшествие попало на видео (присутствует нецензеруная лексика).

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