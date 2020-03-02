В трусах и тапочках: в Днепре на мосту поймали обнажённого мужчину (видео 18+)
20:47, 02 марта 2020Общество
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По неизвестной причине голый мужчина бегал по проезжей части.
На место инцидента прибыла полиция / Фото: скриншот видео
В Днепре на Старом мосту обнаженный мужчина убегал от полицейских.
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Видео инцидента опубликовал Днепр Оперативный.
Горожане заметили, как прямо по проезжей части, чудом не попадая под машины, пробегал голый мужчина, завернутый в полотенце или плед.
На место прибыла полиция, которая пыталась остановить человека и увести в безопасное место.
Происшествие попало на видео (присутствует нецензеруная лексика).
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