В трусах и тапочках: в Днепре на мосту поймали обнажённого мужчину (видео 18+)

По неизвестной причине голый мужчина бегал по проезжей части.

В Днепре на Старом мосту обнаженный мужчина убегал от полицейских.

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Видео инцидента опубликовал Днепр Оперативный.

Горожане заметили, как прямо по проезжей части, чудом не попадая под машины, пробегал голый мужчина, завернутый в полотенце или плед.

На место прибыла полиция, которая пыталась остановить человека и увести в безопасное место.

Происшествие попало на видео (присутствует нецензеруная лексика).