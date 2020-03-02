Полиция Закарпатья после стрельбы в Мукачево получила нового руководителя (фото)

Об отстранении предыдущих руководителей стало известно 11 февраля.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области получило нового руководителя.

Как сообщила в понедельник пресс-служба МВД, им назначен полковник полиции Александр Шляховский. Сегодня его представили в Ужгороде.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, Шляховский - опытный оперативник, который прошел путь от рядового оперативника уголовного розыска до начальника криминальной полиции Киевской области.

"Его задача вместе с руководителями всех служб полиции Закарпатья - обеспечение безопасности всех жителей области, проведение превентивной работы и противодействие преступности", - заявил Клименко.

В свою очередь новый руководитель поблагодарил за доверие и заявил о готовности к выполнению всех поставленных задач.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля утром в Мукачево на ул. Сеченова произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения.

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Полицией открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц (ч.2 ст.15, ч.2 ст.115) и по факту незаконного обращения с оружием (ч.1 ст.263) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день Мукачевский горсовет принял обращение к президенту Украины Владимир Зеленскому относительно криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов.

8 февраля в с. Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области в результате спецоперации полиция задержала семерых членов преступной группировки. По данным полиции, они планировали "установить контроль над регионом". Во время задержания лица, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия были изъяты транспортные средства и оружие.

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Впоследствии двум задержанным в результате спецоперации злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен каждому.

11 февраля от исполнения обязанностей было отстранено руководство Нацполиции региона.