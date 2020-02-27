70% украинцев считают неуспешными действия власти по Донбассу - опрос

Лишь 25% граждан считают действия властей успешными.

70% украинцев считают неуспешными действия власти по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 21 по 25 февраля.

"В оценке успешности власти в деле разрешения конфликта на Донбассе произошло ухудшение по сравнению с декабрем: только 25% опрошенных полагают, что власть успешная (в декабре было 40%), а 70% - что неуспешная (в декабре таких было 50%)", - говорится в пресс-релизе.

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КМИС с 21 по 25 февраля провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1,5 тыс. интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Ранее УНИАН сообщал, что большинство украинцев (63%) не поддерживают предоставление амнистии всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе, и 62% выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.