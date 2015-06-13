Арестован пятый милиционер, подозреваемый в вооружении "титушек" во время Майдана

Арестован пятый сотрудник милиции по подозрению в завладении и вывозе оружия и боевых припасов со складов МВД для предоставления его "титушкам" во время Майдана.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, вчера суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину, который подозревается в совершении в феврале 2014 года совместно с «титушками» и служебными лицами МВД Украины завладения и вывоза оружия и боеприпасов со складов МВД (156 автоматов АКС74У 5,45 мм, 47 тыс. 520 патронов).

Также сообщено о подозрении трем действующим сотрудникам милиции, которые, превышая свои полномочия, способствовали незаконной выдаче указанного оружия и боеприпасов со складов МВД Украины.

Им Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста и личного обязательства для одного из подозреваемых.

Как напомнили в ГПУ, эти результаты достигнуты Управлением специальных расследований Генпрокуратуры совместно с Департаментом уголовного розыска МВД Украины во время расследования фактов системного привлечения в период января-февраля 2014 года «титушек» к совершению преступлений против протестующих.

Всего по этим эпизодам в настоящее время сообщено о подозрении в совершении убийств, покушений на убийство, препятствовании проведению митингов и собраний, лишении свободы и истязании, хранении оружия 16 лицам, 5 из них арестованы, остальные находятся в розыске.