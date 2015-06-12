СБУ перекрыла нелегальный канал поставок топлива с оккупированного Донбасса

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой перекрыли нелегальный канал поставок топлива с временно оккупированных территорий.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители обнаружили в райцентре Беловодск на Луганщине заправку, которая работала на территории машинно-тракторной станции и реализовывала бензин и дизтопливо по значительно заниженным ценам. «Заправка работала без разрешительных документов, реализуя топливо оптовыми партиями по предварительному заказу и в розницу населению», - отмечается в сообщении. В СБУ отмечают, что нефтепродукты нелегально ввозились с временно оккупированных террористами территорий.

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«Поставки топлива осуществлялись в ночное время и транспортировались грузовыми микроавтобусами, которые без регистрационных знаков пересекали линию разграничения вне блокпостов. Часть дохода от реализации горючего передавалась главарям незаконных вооруженных формирований террористов, которые контролировали этот противоправный бизнес», - сказано в сообщении. Правоохранителями изъято более 7 тонн дизтоплива.

В СБУ сообщают, что открыто уголовное дело и продолжаются оперативно следственные действия по установлению всех лиц, причастных к организации незаконного канала.