Депутаты обвиняют чиновников СБУ в "крышевании" контрабанды топлива в Украину
Народные депутаты фракции "Народный фронт" обвиняют должностных лиц Службы безопасности Украины в "крышевании" контрабандных поставок топлива в страну танкерами.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Большие объемы контрабанды топлива в Украину, благодаря которым сотни миллионов гривен, а может быть, и миллиарды, "крышуются" из высших кабинетов руководителей Службы безопасности Украины. При этом я говорю не о Валентине Наливайченко, а про ряд других чиновников", - сказал Геращенко.
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По его словам, 21 мая честные сотрудники СБУ задержали танкер, в котором было 5,8 тыс. тонн дизельного топлива, однако высшие руководители Службы безопасности пытались этому помешать. По информации депутата, судно было загружено в Феодосии и направлялось к местам разгрузки на территории Украины.
«На сегодняшний момент это судно находится в гавани Измаила», - уточнил Геращенко.
При этом он отметил, что случаи контрабандных поставок топлива в страну не единичные, а это приводит к недополучению государством налогов. По словам Геращенко, с 1 тыс. тонн дизельного топлива поставщик должен выплатить 4 млн грн таможенного сбора.
Геращенко также рассказал о разгрузке контрабандного топлива в Николаевской области. По его словам, у порта Очаков проложена отдельная труба, через которую топливо выгружается непосредственно в бензовозы, после чего развозится по АЗС.
Присутствующая на пресс-конференции депутат Татьяна Чорновол подтвердила факты поставки теневыми бизнесменами топлива в Украину в обход уплаты налогов, которые на литре топлива достигают 10 грн.
«Есть бизнесмены, которые продают бензин с налогами, а есть те, которые продают без налогов, но цены на АЗС везде одинаковые. Соответственно, один бизнес платит 10 грн в бюджет, а другой – 10 грн в карман», - подчеркнула Чорновол.
При этом она сообщила о больших объемах производства некачественного топлива в Украине, которое изготавливается кустарным способом.