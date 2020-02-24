Пограничники усилили наблюдение за пассажирами из Италии в связи с коронавирусом

Визуально отслеживается состояние здоровья пассажиров, которые следуют из Италии как авиационным транспортом, так и через пункты пропуска на границах со странами Евросоюза.

Пограничники ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии, в связи с распространением нового коронавируса в этой стране.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Мы информированы о ситуации, которая сейчас складывается в Италии, поэтому мы усилили наблюдение за пассажирами, следующими из Италии как авиационным транспортом, так и через пункты пропуска на границах со странами Евросоюза», - сказал он.

По словам Демченко, пограничники визуально отслеживают состояние здоровья таких пассажиров.

«Если у нас будут какие-то сомнения, мы будем советовать таким людям обратиться к медикам или, конечно, если граждане будут заявлять о плохом самочувствии, то на место сразу будет вызываться медицинский персонал», - подчеркнул он.

«Эта информация доведена до всех наших подразделений, чтобы ее учитывать в своей работе при оформлении граждан на границе», - отметил пресс-секретарь ГПАУ.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По состоянию на 23 февраля в мире зафиксирован 78 тыс. 771 случай заражения коронавирусом COVID-19, 2 тыс. 461 человек умер от болезни, 23 тыс. 232 человека выздоровели.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, затронула в основном две итальянские провинции Ломбардию и Венето. Правительство Италии закрыло 11 городов. Уезжать из них или въезжать в них можно только по специально выданным разрешением. В закрытых городах временно не работают школы и многие фирмы, отменены общественные и спортивные мероприятия. Принято решение отменить традиционный Венецианский карнавал, намеченный на 23-25 февраля.