В Мариуполе жители нашли гранатомет в мусорном баке, в милиции отрицают: "никакого гранатомета нет"

Об этом 0629 сообщили очевидцы.

"Милиция приехала на место происшествия", - рассказали жители.

По словам очевидцев, они видели, как правоохранители изъяли оружие.

Читайте такжеВ нежилом доме возле Артемовска обнаружили арсенал оружия

В пресс-службе Мариупольского горуправления милиции сообщили, что на пульт "102" позвонили жители, которые заявили, что в мусорном баке между домами 111 и 112 на пр. Строителей найден гранатомет.

"Выездом на место происшествия установлено, что никакого гранатомета в мусорном баке нет", - заявили в пресс-службе.