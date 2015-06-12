В Мариуполе жители нашли гранатомет в мусорном баке, в милиции отрицают: "никакого гранатомета нет"

15:49, 12 июня 2015
Общество
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Сегодня в мусорном баке у дома №112 на пр. Строителей местные жители обнаружили гранатомет.

гранатомет / 0629

Об этом 0629 сообщили очевидцы.

"Милиция приехала на место происшествия", - рассказали жители.

По словам очевидцев, они видели, как правоохранители изъяли оружие. 

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В пресс-службе Мариупольского горуправления милиции сообщили, что на пульт "102" позвонили жители, которые заявили, что в мусорном баке между домами 111 и 112 на пр. Строителей найден гранатомет. 

"Выездом на место происшествия установлено, что никакого гранатомета в мусорном баке нет", - заявили в пресс-службе.

гранатомет / 0629

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