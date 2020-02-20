ГСЧС подготовило семь автобусов и три десятка спасателей для перевозки людей из Уханя

В Украине создан оперативный штаб по вопросам предотвращения распространения коронавируса.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подготовила 7 автобусов и 33 спасателей, чтобы обеспечить вывоз людей, эвакуированных самолетом из закрытого на карантин китайского города Ухань.

Читайте такжеОдесская ОГА заявила о готовности к приему и лечению больных коронавирусом COVID-19

Как сообщается на сайте ГСЧС, в Украине создан оперативный штаб по вопросам предотвращения занесения и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.

Кроме того, установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, которые находились в КНР. На ближайшие 14 дней они будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены – будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания.

К охране этой территории будет ежесуточно привлечено 47 сотрудников – 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие и автомобильные патрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения. Рядом будет работать Круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.

Как сообщал УНИАН, самолет из китайского города Ухань с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту, прибытие которого ожидается в аэропорту «Борисполь» задерживается.

В то же время, как свидетельствуют данные отслеживания полетов самолетов на ресурсе FlightRadar24, самолет авиакомпании SkyUp рейса PQ 7302 сначала следовал в направлении Харькова, потом кружил на Харьковской областью, а в конце концов все же полетел в направлении Киева.