В Одессе мужчина получал посылки с оружием из зоны ООС

Во время обыска у злоумышленника изъяли минометные мины, автоматы Калашникова, а также гранаты и пистолеты.

В Одессе задержан местный житель при получении посылки с боеприпасами и комплектующими из зоны проведения Операции объединенных сил.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, правоохранители установили, что житель Одессы получает почтовые отправления с огнестрельным оружием, боеприпасами и комплектующими к ним с территории Донецкой и Луганской областей.

Вчера, 18 февраля, во время очередного получения почтовых отправлений, правоохранители разоблачили злоумышленника и изъяли значительное количество пуль различного калибра, гильзы и патроны.

В дальнейшем, в ходе обыска по месту жительства, мужчина добровольно выдал пистолеты и автоматическое оружие, различные гранаты, патроны, порох и т. д.

«Вместе с тем, выявлено оборудование для комплектования (изготовления) боеприпасов и переработки оружия. В настоящее время мужчина сотрудничает со следствием, дает обличительные показания относительно изъятого имущества и источников его происхождения», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту приобретения, хранения и вероятной продажи огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Следственно-оперативные мероприятия проведены при участии сотрудников Управления СБУ в Одесской области. Расследование проводят следователи Малиновского отдела полиции города.

В пресс-службе областного управления СБУ также сообщили, что, по предварительной версии следствия, житель Одессы организовал нелегальную переправку в регион оружия и боеприпасов из района проведения ООС. Оружие для продажи фигурант получал от своих сообщников через сервисы почтовой связи. Также мужчина переделывал устаревшие образцы оружия для приведения их в боевое состояние.

Товар он предлагал клиентам, которых находил на специализированных форумах в Интернете.

«Правоохранители задержали фигуранта возле одного из почтовых отделений Одессы после получения им отправления - более 200 патронов к огнестрельному оружию, а также запалы к ручным гранатам», - сообщили в управлении.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили 2 минометные мины различного калибра, 4 автомата Калашникова, противопехотную мину, 15 гранат различных типов и 8 пистолетов.

Также правоохранители изъяли переработанную винтовку «Мосина», тубус от гранатомета РПГ, магазины для стрелкового оружия, устройство и принадлежности для изготовления патронов и различные составные части к огнестрельному оружию.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения.