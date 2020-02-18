В Киеве будут судить подозреваемых в жестоком нападении на ветерана АТО и его жену

За содеянное нападавшим грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

В Киеве будут судить подозреваемых в жестоком нападении на ветерана АТО Игоря Панова и его жену.

Читайте такжеВ Киеве до полусмерти избили ветерана АТО и его жену – волонтер

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, завершено досудебное расследование против двух человек, подозреваемых в жестоком избиении семейной пары, в результате чего женщина получила тяжелые травмы, а ее гражданский муж (ветеран АТО) умер.

Нападение было совершено вечером 9 ноября 2019 года в жилом доме на улице Академика Киприанова в Киеве.

Нападавшими оказались сын потерпевшей и его друг 1989 и 1990 годов рождения. Имея умысел на убийство супругов, злоумышленники подкараулили мужчину и женщину в подъезде, где нанесли им многочисленные удары деревянной битой и молотком по жизненно важным органам.

Соседи нашли пострадавших без сознания. Мужчина от нанесенных ему телесных повреждений вскоре умер в больнице, а его жена получила тяжкие телесные повреждения.

По результатам расследования действия нападавших квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 и п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в Святошинский районный суд Киева.

Обоим подозреваемым избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.